МИД Белоруссии выразил протест поверенному в делах Армении в Минске МИД Белоруссии выразил протест Армении из-за заявлений о "губернии России"

Москва5 мая Вести.МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Армении в Минске Артура Саргсяна. Об этом сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Пресс-служба МИД указала, что 5 мая армянский дипломат был вызван для вручения ноты.

Армянскому дипломату заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны говорится в материалах

Ранее спикер нацсобрания Армении Ален Симонян заявил, что Белоруссия является "губернией" России.

В Минске высказывание осудили, отметив, что Белоруссия является суверенным государством, которое не позволит себя поучать.