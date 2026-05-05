Москва5 маяВести.МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Армении в Минске Артура Саргсяна. Об этом сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Пресс-служба МИД указала, что 5 мая армянский дипломат был вызван для вручения ноты.
Армянскому дипломату заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями армянской стороныговорится в материалах
Ранее спикер нацсобрания Армении Ален Симонян заявил, что Белоруссия является "губернией" России.
В Минске высказывание осудили, отметив, что Белоруссия является суверенным государством, которое не позволит себя поучать.