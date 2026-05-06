Москва6 маяВести.Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что не намерен приносить извинения за свои недавние высказывания о Белоруссии.
На брифинге в парламенте Симонян выразил мнение, что возникший скандал был искусственно раздут средствами массовой информации. Он подчеркнул, что не жалеет о сказанном.
О чем я должен жалеть, не понимаю. Армения губернией не будет, Армения не будет в политической зависимости, Армения уровень своего суверенитета будет поднимать, и пример Белоруссии для моей страны неприемлем. Я считаю, что эта тема с Белоруссией немного раздута и ее больше раздуваете высказал он журналистам
Он также позволил себе критическое замечание в адрес белорусского руководства, посоветовав сосредоточиться на “выращивании большого количества картофеля”.
Конфликт разгорелся после того, как 1 мая Ален Симонян в интервью Общественному телевидению Армении противопоставил ситуацию в Армении положению в Белоруссии, которая, по его словам, является российской “губернией”.
Белорусский МИД осудил эти высказывания, назвав такой подход циничным.
5 мая временному поверенному в делах Армении в Минске был заявлен официальный протест.