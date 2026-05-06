Симонян связал скандал вокруг своих слов о Белоруссии с действиями СМИ

Спикер парламента Армении не стал извиняться за слова в адрес Белоруссии Симонян связал скандал вокруг своих слов о Белоруссии с действиями СМИ

Москва6 мая Вести.Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что не намерен приносить извинения за свои недавние высказывания о Белоруссии.

На брифинге в парламенте Симонян выразил мнение, что возникший скандал был искусственно раздут средствами массовой информации. Он подчеркнул, что не жалеет о сказанном.

О чем я должен жалеть, не понимаю. Армения губернией не будет, Армения не будет в политической зависимости, Армения уровень своего суверенитета будет поднимать, и пример Белоруссии для моей страны неприемлем. Я считаю, что эта тема с Белоруссией немного раздута и ее больше раздуваете вы сказал он журналистам

Он также позволил себе критическое замечание в адрес белорусского руководства, посоветовав сосредоточиться на “выращивании большого количества картофеля”.

Конфликт разгорелся после того, как 1 мая Ален Симонян в интервью Общественному телевидению Армении противопоставил ситуацию в Армении положению в Белоруссии, которая, по его словам, является российской “губернией”.

Белорусский МИД осудил эти высказывания, назвав такой подход циничным.

5 мая временному поверенному в делах Армении в Минске был заявлен официальный протест.