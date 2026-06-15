Лавров: РФ с пониманием относится к подходу Белоруссии по украинскому конфликту

Москва понимает подход Минска по Украине, заявил Лавров Лавров: РФ с пониманием относится к подходу Белоруссии по украинскому конфликту

Москва15 июн Вести.Москва прекрасно понимает позицию Минска, который является союзником России, но не принимает участие в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, о последствиях втягивания Белоруссии в украинский конфликт ранее предупреждал глава республики Александр Лукашенко.

Если ее хотят туда (в конфликт на Украине — прим. ред.) втянуть, на это Александр Григорьевич [Лукашенко] тоже уже отвечал: "Мало не покажется" сказал Лавров журналистам в ходе визита в Минск

Лавров прибыл в Белоруссию с рабочим визитом в воскресенье, 14 июня. Глава МИД РФ пробудет в республике до 15 июня.

Ранее дипломат назвал иллюзорными попытки Запада говорить с РФ ультиматумами.