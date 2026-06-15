Лавров заявил о приверженности России договоренностям саммита на Аляске Лавров: РФ рассчитывает на выполнение согласованных на Аляске договоренностей

Москва15 июн Вести.Москва намерена придерживаться договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске, и ожидает их практической реализации. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По его словам, Россия сохраняет приверженность ранее согласованным подходам.

Мы привержены договоренностям, достигнутым 15 августа прошлого года на Аляске. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что он принял предложение президента США Дональда Трампа. Мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, которая согласована на базе американского предложения, будет воплощаться в жизнь сказал Лавров

Кроме того, он заявил, что Москва в ближайшее время ожидает визит спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера. Министр напомнил, что о предстоящей поездке ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Лавров подчеркнул, что РФ рассчитывает получить от представителей Вашингтона информацию о дальнейших шагах по реализации договоренностей по Украине, достигнутых на основе американских инициатив.

Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложении отметил глава МИД России

Он также заявил, что попытки Запада говорить с Россией ультиматумами являются иллюзорными. Европейские страны ошибочно рассчитывают на возможность выдвигать Москве условия.