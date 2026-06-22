Москва22 июн Вести.Руководство Белоруссии в состоянии обеспечить суверенитет страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Минска.

Зеленский через несколько дней после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил атаками по белорусскому приграничью из-за расположенной там техники, якобы помогающей корректировать удары по украинской территории.

Песков назвал угрозы Зеленского агрессивными и подчеркнул, что это вмешательство во внутренние дела Белоруссии.

У нас нет никакого сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь в состоянии свой суверенитет обеспечить сказал Песков журналистам

17 июня ВСУ атаковали автобус гомельской детской футбольной команды в Брянской области. Дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены восемь человек, в том числе шестеро детей.