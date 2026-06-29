Галузин: Украина от словесных угроз в адрес Белоруссии перешла к действиям

Киевский режим перешел от угроз к реальным терактам, заявил Галузин Галузин: Украина от словесных угроз в адрес Белоруссии перешла к действиям

Москва29 июн Вести.Украина перешла от словесных угроз в адрес Белоруссии к реальным нападениям. Так заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин прокомментировал удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми, которые ехали на отдых.

Российский дипломат особо отметил, что подобные действия должны быть осуждены.

Киевский режим показал, что он от вербальных угроз в адрес Белоруссии перешел к практическим действиям сказал Галузин в интервью RTVI

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что встретился с представителями Украины. В ходе этих переговоров глава государства предупредил, что попытка втянуть республику в конфликт сразу изменит его качество.

17 июня ВСУ атаковали автобус с детьми, которые ехали из Гомеля в Геленджик. Жертвой удара стала женщина, еще 8 человек получили ранения.