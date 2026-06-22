Москва22 июн Вести.Минск фиксирует усиление антибелорусской риторики со стороны Украины и реагирует на эти процессы. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью телеканалу "Беларусь-1".

По его словам, белорусские власти видят, что украинское руководство стало чаще контактировать с представителями белорусской оппозиции, выехавшими за рубеж, а также выстраивать с ними механизмы сотрудничества и поддержки.

Мы видим наращивание антибелорусской риторики. И понятно, что все это не без содействия или не без подстрекательства определенных западных стран, которые негативно относятся к Республике Беларусь сказал он

Отвечая на вопрос о реакции Минска, глава МИД подчеркнул, что Белоруссия реагирует на происходящее, хотя, по его словам, не все такие действия могут быть видны со стороны.

Днем 17 июня в Брянской области украинский БПЛА атаковал белорусский автобус, который вез детскую футбольную команду из Речицы через Гомель на отдых в Геленджик. В результате удара погибла жена тренера.