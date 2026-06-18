Представителю Украины Новицкому вручили ноту протеста в МИД Белоруссии МИД Белоруссии вручил ноту протеста представителю Украины из-за атаки на детей

Москва18 июн Вести.Вызванному в МИД Белоруссии временному поверенному в делах Украины Ивану Новицкому вручили ноту протеста из-за совершенного украинским БПЛА удара по автобусу с белорусской детской футбольной командой в Брянской области. Об этом заявил пресс-секретарь дипведомства республики Руслан Варанков.

Новицкий был вызван в белорусский МИД в четверг.

Ему вручена нота протеста в связи с атакой, совершенной украинским беспилотным летательным аппаратом 17 июня 2026 года в Брянской области Российской Федерации на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в основном детей сказал Варанков

По его словам, украинскому дипломату указали, что вследствие атаки Киева погибла гражданка Белоруссии, еще шесть граждан, среди которых - пятеро детей, получили ранения, в том числе тяжелые.

Республика Беларусь решительно осуждает этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть оправдания подчеркнул пресс-секретарь белорусского МИД

Минск потребовал от Киева предоставить исчерпывающие объяснения произошедшего, провести незамедлительное и объективное расследование, передать информацию о привлечении всех виновных лиц к строжайшей ответственности.

Украина совершила удар с применением БПЛА по белорусскому автобусу в Брянской области днем 17 июня. Он перевозил детскую футбольную команду города Речицы из Гомеля на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла супруга тренера.