В Совфеде призвали серьезно отнестись к угрозам Зеленского в адрес Белоруссии Косачев: угрозы Зеленского в адрес Минска нужно воспринимать со всей серьезность

Москва1 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский является неадекватным и непредсказуемым человеком, а значит к его угрозам в адрес Белоруссии нужно относиться со всей серьезностью. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации (СФ) Константин Косачев агентству ТАСС.

Таким образом он прокомментировал угрозы Зеленского в адрес Белоруссии. Тогда глава киевского режима пригрозил уничтожить технику в белорусском приграничье, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не распорядится убрать ее в течение недели.

Относиться нужно, разумеется, серьезно, потому что Зеленский - человек, к сожалению, неадекватный, человек непредсказуемый, человек одержимый жаждой власти. [Он хочет] остаться во власти и доказать, что он побеждает. И ему для этого, что называется, любые средства годные. Цель оправдывает средства, с его точки зрения, в том числе агрессия в отношении Белоруссии и втягивание Белоруссии в этот конфликт рассказал Косачев

Как он считает, Зеленский ошибочно полагает, будто Белоруссия — легкая мишень. На эту мысль его наталкивают небольшая территория республики и ее соседство с Украиной.

По его мнению, слова Зеленского о находящихся в Белоруссии "ретрансляторах на вышках" сильно преувеличены. Он отмечает, что большинство аналитиков скептически относятся к этой идее и называют ее странной выдумкой. Существующие линии передач никак не влияют на ход боевых действий — их отключение ничего не меняет. Таким образом, в этих утверждениях, по мнению сенатора, преобладает угрожающая, тревожная риторика.

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук рассказал, что Зеленский хочет перенести боевые действия на территорию Белоруссии для удержания собственной власти. По его словам, украинский конфликт стал основой существования режима Зеленского.

24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на приграничной территории Белоруссии, якобы использовавшиеся для корректировки ударов по Украине, прекратили работу.