Дмитрук: Зеленский хочет перенести конфликт в Белоруссию для удержания власти

Нардеп Дмитрук: Зеленский намерен ударить по Белоруссии, чтобы удержать власть Дмитрук: Зеленский хочет перенести конфликт в Белоруссию для удержания власти

Москва22 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет перенести боевые действия на территорию Белоруссии для удержания собственной власти. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

По его словам, украинский конфликт стал основой существования режима Зеленского.

Для режима Зеленского движение к миру означает смерть. Война стала основой его существования, а потому интенсивность конфликта должна постоянно возрастать написал парламентарий в своем Telegram-канале

Как отметил Дмитрук, стремясь сохранить власть, Зеленский может нанести удары по Белоруссии.

...Я считаю, что удары по территории Беларуси будут предприниматься. В первую очередь речь идет об инфраструктурных объектах, объектах энергетики, логистики и промышленности указал украинский депутат

Ранее Зеленский пригрозил уничтожить технику в белорусском приграничье, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не распорядится убрать ее в течение недели.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы главы киевского режима в адрес Минска вмешательством во внутренние дела суверенного государства.