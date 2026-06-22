Песков: угрозы Зеленского в адрес Белоруссии - вмешательство во внутренние дела Песков назвал угрозы Зеленского в адрес Минска вмешательством во внутренние дела

Москва22 июн Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Белоруссии вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

Поводом для комментария стали высказывания Зеленского, который ранее заявил о готовности отдать приказ на нанесение ударов по технике, находящейся на территории Белоруссии вдоль границы с Украиной, если она не будет отведена в течение недели.

Угрозы абсолютно агрессивные, вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны сказал Песков

В свою очередь министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью телеканалу "Беларусь-1" уточнил, что Минск фиксирует усиление антибелорусской риторики со стороны Украины и реагирует на эти процессы.