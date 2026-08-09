Москва9 авг Вести.Отсутствие осадков привело к резкому обмелению многих рек в немецкой земле Саксония. Уровень воды опустился до опасных значений, обнажив на дне так называемые камни голода — валуны, которые традиционно считались предвестниками засушливых лет и неурожаев, сообщает агентство DPA со ссылкой на региональные паводковые службы.

Отсутствие дождей привело к повсеместному снижению уровня воды в реках Саксонии. В результате на поверхности показываются свидетели прошлых засушливых лет — так называемые камни голода. Например, на Эльбе в Пирне говорится в публикации

На валуне в русле Эльбы вырезаны более двадцати дат, каждая из которых отмечает сильные засухи прошлых столетий. Самая ранняя отметка относится к 1707 году, а последняя была сделана сравнительно недавно — в 2018 году, когда река переживала экстремальное обмеление.

По данным гидрологической службы, уровень воды в Эльбе у города Пирна на протяжении длительного времени не превышает одного метра, а в Дрездене и вовсе опустился до 54 сантиметров. Обмеление затронуло также другие крупные реки региона — Мульде, Шпрее, Найсе и Вайсе-Эльстер.

Метеорологи не прогнозируют улучшения в ближайшие дни: в регионе сохранится сухая и жаркая погода с температурами до 34 градусов.