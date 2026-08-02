Bild: ограничения на потребление воды введения в более 100 городах и округах ФРГ

Более 100 городов и округов ФРГ ограничили потребление воды Bild: ограничения на потребление воды введения в более 100 городах и округах ФРГ

Москва2 авг Вести.Более 100 городов и округов в ФРГ ограничили потребление воды ввиду аномальной жары в стране, пишет Bild.

Падение уровня воды в реках, вызванное малым количеством зимних и весенних осадков, а также летняя экстремальная жара привели в Германии к нехватке воды, потребление которой ограничено в более 100 городах и округах ФРГ.

Мюнхен, как отмечает издание, стал рекордсменом по ограничениям, там запретили наполнять садовые бассейны, поливать газоны и мыть автомобили. В Ганновере запрещено поливать растения в саду при превышении температурной отметки в 27 градусов. В Потсдаме - поливать государственные дворцовые сады.

В большинстве из 109 германских городов и округов, установивших ограничения на потребление воды, меры коснулись сельского хозяйства: запрещен забор воды из рек и озер, которая обычно используется для полива полей.