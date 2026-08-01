FT узнала о падении объемов производства в ФРГ из-за обмеления Рейна

Обмеление Рейна привело к падению объемов производства в ФРГ FT узнала о падении объемов производства в ФРГ из-за обмеления Рейна

Москва1 авг Вести.Рекордное снижение уровня воды в Рейне стало причиной сокращения производства в Германии. Об этом сообщает Financial Times. Речь идет о трудностях при транспортировке материалов.

По информации газеты, уровень воды в Рейне снизился почти до рекордного показателя за последние восемь лет.

Объемы грузов … настолько велики, что заменить речные перевозки железнодорожным или автомобильным транспортом будет сложно приводит издание слова экономиста Deutsche Bank Марка Шаттенберга

Аномальная жара в конце июня в Германии привела к дискуссии о необходимости усиления защитных мер. Оппозиция в Бундестаге потребовала увеличить объемы инвестиций.

Ранее сообщалось, что в Германии с начала 2026 года жертвами аномальной жары стали почти 10 тысяч человек.