DPA: в Лейпциге трамваи остановились из-за повреждений рельсов на фоне жары

Трамвайные рельсы в Лейпциге повредились из-за жары, движение остановлено DPA: в Лейпциге трамваи остановились из-за повреждений рельсов на фоне жары

Москва28 июн Вести.В немецком Лейпциге движение трамваев полностью остановилось из-за повреждений рельсов на фоне экстремальной жары. Об этом пишет DPA со ссылкой на транспортного оператора LVB.

В субботу, 27 июня, в Германии был зафиксирован новый абсолютный температурный рекорд: столбик термометра показывал 41,5 градуса Цельсия. Из-за экстремальной жары шовная масса, используемая при укладке асфальта и бетона, затекла в рельсы и стрелочные переводы, где затем превратилась в комки.

Движение трамваев приостановлено на всех линиях до 3.30 утра (4.30 мск — прим. ред.) понедельника из-за повреждений рельсов и стрелок, вызванных жарой говорится в публикации

Сейчас власти города пытаются компенсировать сбой в движении общественного транспорта за счет расширения автобусного сообщения. Пассажиров призвали заранее проверять свои маршруты и пользоваться альтернативными путями при необходимости.

Ранее немецкие СМИ указали на уязвимость логистики НАТО после масштабного сбоя на железной дороге в ФРГ.