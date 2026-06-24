В Германии приостановлено движение поездов из-за масштабного сбоя в радиосистеме Deutsche Bahn приостановил движение поездов в ФРГ из-за сбоя радиосистемы

Москва24 июн Вести.Сбой в железнодорожной радиосистеме GSMR парализовал железнодорожное движение в Германии.

Об этом сообщают телеканал NTV и ряд других немецких СМИ.

Отмечается, что железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил курсирование поездов по всей стране. Остановились даже электрички в Берлине.

В связи со сбоем цифровой железнодорожной радиосистемы GSMR все поезда временно остановлены на станциях. Наши техники усиленно работают над устранением причин сбоя говорится в комментарии представителя концерна

Ранее сообщалось, что небольшой винтовой самолет разбился у аэродрома в федеральной земле Гессен в центральной Германии. Два человека, которые находились на борту, погибли.

Причины происшествия неизвестны. Правоохранительные органы совместно экспертами Федерального бюро по расследованию авиационных происшествий ведут расследование инцидента.