Москва24 июнВести.Сбой в железнодорожной радиосистеме GSMR парализовал железнодорожное движение в Германии.
Об этом сообщают телеканал NTV и ряд других немецких СМИ.
Отмечается, что железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил курсирование поездов по всей стране. Остановились даже электрички в Берлине.
В связи со сбоем цифровой железнодорожной радиосистемы GSMR все поезда временно остановлены на станциях. Наши техники усиленно работают над устранением причин сбояговорится в комментарии представителя концерна
Ранее сообщалось, что небольшой винтовой самолет разбился у аэродрома в федеральной земле Гессен в центральной Германии. Два человека, которые находились на борту, погибли.
Причины происшествия неизвестны. Правоохранительные органы совместно экспертами Федерального бюро по расследованию авиационных происшествий ведут расследование инцидента.