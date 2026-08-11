Москва11 авг Вести.Неизвестный беспилотник привел к временному прекращению работы аэропорта Ганновера. Об этом сообщило агентство DPA.

Аэропорт не принимал и не отправлял самолеты с 04:00 до 05:20, в результате шесть пассажирских рейсов опоздали, а один грузовой был перенаправлен.

Ранее издание Zeit сообщило, что в аэропорту Лейпцига в украинский самолет Ан-24 с военным грузом на борту врезался дрон, начиненный взрывчаткой. Взрывное устройство не сработало, однако крыло самолета было повреждено.

Глава МВД Германии Александр Добриндт охарактеризовал инцидент как "гибридную атаку" нового уровня, но в то же время призвал не делать поспешных выводов до завершения расследования.