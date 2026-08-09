В Германии спецназ по борьбе с дронами расширят до 300 человек

Глава МВД ФРГ удвоит штат спецподразделения по борьбе с БПЛА В Германии спецназ по борьбе с дронами расширят до 300 человек

Москва9 авг Вести.Глава МВД Германии Александер Добриндт принял решение вдвое увеличить штат спецподразделения по борьбе с беспилотниками — с 150 до 300 человек. Поводом стал инцидент в аэропорту Лейпцига/Галле, сообщает газета Bild.

В ночь на среду работа аэропорта была заблокирована из-за обнаружения дрона с самодельным взрывным устройством около украинского грузового самолета "Антонов". Детонатор взрывчатки удалось обезвредить. Позже еще один грузовой борт при заходе на посадку столкнулся со вторым неизвестным БПЛА, получив повреждения. Глава МВД назвал случившееся "сценарием гибридной атаки" и не исключил участия иностранных государств.

В связи с этим немецкие власти до 300 человек увеличат численность антидронового спецназа и расширят число его оперативных штабов в ФРГ с четырех до восьми. Расследование диверсии перешло под контроль Генпрокуратуры Германии.