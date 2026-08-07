Посольство РФ в ФРГ заявило о новом витке антироссийской истерии Посольство РФ в ФРГ озабочено новым витком антироссийской истерии

Москва7 авг Вести.Посольство РФ в ФРГ выразило озабоченность в связи с новым витком антироссийской истерии в Германии. Комментарий размещен в Telegram-канале посольства.

Очередным поводом для обострения стал ударный беспилотник, якобы "случайно обнаруженный и обездвиженный водителем автобуса в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа", уточняется в комментарии. Как сообщалось, дрон был начинен взрывчаткой, якобы совершенно случайно не сдетонировавшей рядом с украинским транспортным самолетом.

В итоге цепь "счастливых случайностей" позволила избежать жертв, сохранить украинский самолет, перевозящий тонны европейского оружия для нужд ВСУ, представить общественности пример "гибридного нападения" на Германию, раскрутить антироссийскую шумиху в СМИ и запустить официальное расследование по подозрению в терроризме с участием "иностранного государства" пишут российские дипломаты

Они напомнили, что итогами предыдущих "расследований" стали лишь голословные обвинения России.

В посольстве подчеркнули, что эта "наспех состряпанная провокация" служит лишь интересам Киева и милитаристского крыла европейских политиков. Правительства европейских стран ищут аргументы, которые позволят им в условиях острых социально-экономических проблем передать неограниченные финансовые средства в руки коррумпированного режима.

Российские дипломаты добавили, что главная опасность для Германии сейчас не "гибридные атаки" Москвы, а политики, разрабатывающие сценарии войны с Россией и предлагающие своим гражданам принять в ней участие.

Ранее сообщалось, что рядом с украинским грузовым самолетом в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии был обнаружен беспилотник. По данным газеты Leipziger Volkszeitung, саперы с помощью робота обезвредили дрон, работа аэропорта была временно приостановлена.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал произошедшее "сценарием гибридной атаки" с участием "иностранных держав".