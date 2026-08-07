Экс-депутат ФРГ: инцидент с дроном в Лейпциге могут использовать против АдГ

Дрон как повод: правящие силы ФРГ ищут предлог не пустить АдГ к власти Экс-депутат ФРГ: инцидент с дроном в Лейпциге могут использовать против АдГ

Москва7 авг Вести.Власти Германии могут использовать инцидент с дроном со взрывчаткой, который обнаружили в аэропорту Лейпцига, чтобы отложить выборы и не позволить партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) прийти к власти. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил бывший депутат бундестага Евгений Шмидт.

По его словам, рейтинг партии на сегодняшний день составляет более 40% - при благоприятных условиях есть шанс, что АдГ сформирует собственное правительство без каких-либо партнеров по коалиции.

В сентябре 2026 года в ФРГ пройдут выборы в законодательные органы Берлина, а также земель Мекленбург-Передняя Померания и Саксония-Анхальт (обе до объединения Германии входили в состав ГДР).

Конечно это вызывает смятение, вызывает растерянность в рядах системных партий, и здесь уже, скажем, за несколько недель до выборов начинают муссироваться различного рода фейки. Мол, у партии "Альтернатива для Германии" связи с Россией, мол, нужно даже запретить партию. Также вот эта история с дроном, о котором мы говорили, используется для того, чтобы, скажем, объявить в стране чрезвычайную ситуацию, то есть ситуация, при которой можно отложить выборы сказал Шмидт

Политик отметил: в конкурентной борьбе у системных партий нет шансов, так как они теряют поддержку избирателей.

Всячески идут нападки на "Альтернативу для Германии", потому что в нормальной конкурентной политической борьбе шансов у системных партий нет, они себя политически обанкротили, и люди массово отворачиваются от нынешней политики добавил он

Ранее стало известно, что в Европарламенте (ЕП) на обсуждении 7 июля могут избавиться от фракции, включающей немецкую АдГ и ряд правых партий других стран ЕС. Этот переполох, как отметил Шмидт, обусловлен растущей популярностью партии внутри ФРГ.