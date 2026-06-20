Эксперт рассказала, почему АдГ не готова к реальному управлению в Германии Эксперт Хорольская: в АдГ разные взгляды по важнейшим вопросам ФРГ

Москва20 июн Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может получить большинство голосов по итогам сентябрьских выборов в ландтаги восточных земель. В самой партии отмечают, что пока не готовы к реальному управлению. Это объясняется разногласиями по важнейшим пунктам политической программы, и в результате репутация АдГ может пострадать. Об этом заявила ИС "Вести" научный сотрудник Отдела европейских и политических исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН Мария Хорольская.

У них же разные взгляды по важнейшим вопросам, включая военный призыв, экономику, но здесь расходятся, там программы партии и риторика, российские вопросы, американский вопрос. Они просто начнут спорить, и, ну, населению, мягко говоря, это не понравится сказала Хорольская



Она также допустила слом брандмауэра в случае победы АдГ на региональных выборах.

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) становится все более популярной у немцев. Ведь текущие власти страны не способны признать свои ошибки, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.