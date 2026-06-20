Москва20 июн Вести.Уровень поддержки партии "Альтернатива для Германии" (АДГ) растет в западных и восточных регионах страны. Подобная динамика создает предпосылки для изменения политической системы. Об этом заявила ИС "Вести" научный сотрудник Отдела европейских и политических исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН Мария Хорольская.

По ее словам, текущую ситуацию немецкие элиты "воспринимают болезненно". Однако пока не предпримут шагов, чтобы "изменить ситуацию и свой курс".

Час X наступит где-то в сентябре, когда пройдут выборы в двух восточных землях - Мекленбурге-Передней Померании и Саксонии-Анхальт. Вот если там АдГ сможет возглавить правительство, или они сами наберут парламентское большинство, или им кто-то поможет – партия "Союз Сары Вагенкнехт", какие-то отщепенцы из ХДС, не важно, то есть, если они, даже как правительство меньшинства придут к власти в одной земле - а вот это будет шок - здесь будет два последствия. Первое, на мой взгляд, это слом брандмауэра. Брандмауэр для негерманистов - это согласие общенемецких партий не взаимодействовать с АдГ, не вступать с ними в коалицию. И это будет огромная дыра в этом брандмауэре, и тогда, возможно, будет нормализация с АдГ. И второе следствие, мне кажется, вероятен или возможен какой-то политический кризис по итогам возможной победы АдГ пояснила Хорольская

Она отметила, что правящая коалиция "вряд ли развалится". Возможна смена руководства партии и некоторых политических лиц во главе министерств.