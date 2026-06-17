Москва17 июн Вести.Немецкая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) готова взять на себя руководство процессом масштабных реформ в стране на фоне падения популярности традиционных политических сил.

С таким заявлением выступила лидер фракции Алис Вайдель в социальной сети X.

Депутат рассказала о новых данных социологического исследования, проведенного компанией YouGov. Согласно опросу, уровень электоральной поддержки консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) опустился до 20 процентов, приблизившись к рекордно низким показателям за последние пять лет.

Вайдель указала на то, что АдГ с показателем в 29 процентов поддержки теперь опережает своих ближайших конкурентов из ХДС/ХСС на девять пунктов.

Парламентарий подчеркнула, что граждане ФРГ выражают очевидное стремление к смене политического курса страны, и заверила, что ее партия полностью готова ответить на данный общественный запрос.

Ранее Вайдель обвинила власти Германии в безответственной политике.