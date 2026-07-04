Москва4 июлВести.Досрочные парламентские выборы в Бундестаг могут пройти уже в 2027 году. Об этом заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель в интервью телеканалу Phoenix.
По словам политика, такое развитие ситуации возможно из-за низкого рейтинга правящей коалиции.
Я думаю, что у нас будут выборы в Бундестаг не в 2029 году, а гораздо раньше. Я ожидаю проведения досрочных выборов в следующем годусказала Вайдель
Ранее стало известно, что рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, опустился до рекордно низкого уровня и составил 11%. Консервативный блок ХДС/ХСС, который также входит в правящую коалицию, получил 22% голосов. Лидером рейтинга по данным на 9 июня стала "Альтернатива для Германии" с 27%.
Сообщалось также, что Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков Германии.