АдГ лидирует с 27%, СДПГ — на историческом минимуме, показал опрос в ФРГ Рейтинг СДПГ упал до рекордных 11% — опрос Forsa

Москва9 июн Вести.Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, опустился до рекордно низкого уровня — 11% голосов, следует из опроса социологической службы Forsa по заказу телеканалов NTV и RTL.

По данным исследования, за СДПГ готовы проголосовать всего 11% респондентов — это антирекорд для опросов Forsa. По сравнению с прошлой неделей рейтинг социал-демократов сократился на один процентный пункт. Аналогичный результат показала Левая партия, которая также набирает 11%.

Лидером рейтинга остаётся "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 27% поддержки. Консервативный блок ХДС/ХСС располагает 22% голосов, "Зелёные" — 15%. Свободная демократическая партия (ФДП) находится на уровне 5%, то есть на грани прохождения в Бундестаг по результатам опроса.

Опрос проводился в период с 2 по 8 июня; в нём приняли участие 2 502 респондента.