Блок ХДС/ХСС отстает от АдГ в рейтинге партий уже на 8 процентных пунктов

Рейтинг немецкого блока ХДС/ХСС упал до 21% Блок ХДС/ХСС отстает от АдГ в рейтинге партий уже на 8 процентных пунктов

Москва6 июн Вести.Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов к настоящему моменту отстает на 8 процентных пунктов от "Альтернативы для Германии" в рейтинге партий ФРГ. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA.

Согласно результатам исследования, рейтинг ХДС/ХСС продолжает снижаться и сейчас составляет 21%. Уточняется, что по сравнению с показателями, зафиксированными на прошлой неделе, популярность блока среди избирателей упала на 1 процентный пункт. Как пишет газета, это худший показатель для ХДС/ХСС с конца 2021 года.

При этом, как следует из опроса, рейтинг "Альтернативы для Германии" с прошлой недели не изменился и остался на уровне в 29%.

В опросе, который проводился с 1 по 5 июня, приняли участие 1206 человек.

В апреле стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц впервые занял последнее место в рейтинге популярности политиков ФРГ. Как сообщалось, он набрал всего 28,9 балла.