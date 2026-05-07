Политик Гердт: рейтинг Мерца говорит о том, что народ устал от лжи

Политик Гердт: на наших глазах происходит крах демократической системы ФРГ Политик Гердт: рейтинг Мерца говорит о том, что народ устал от лжи

Москва7 мая Вести.Рейтинг канцлера Германии, председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца свидетельствует о том, что народ устал от лжи. Такой точкой зрения ч информационной службой "Вести" поделился председатель Международного совета российских немцев, экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

По его словам, рейтинг Мерца самый низкий среди всех политиков как в Германии, так и в Европе.

Рейтинг Мерца, он о чем говорит? О том, что, ну, народ устал от лжи. 80% против него как канцлера. И это самый низкий уровень, наверное, всех политиков, которые были за все это время у власти, не только в Германии, наверное, но и в Европе. Ну, то есть вот у нас на глазах происходит крах вот этой системы, которую здесь называют демократической системой заявил Гердт

Ранее сообщалось, что по итогам опроса, проведенного социологическим институтом INSA, Мерц впервые опустился на последнее место в рейтинге популярности политиков Германии.