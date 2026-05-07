Москва7 маяВести.Рейтинг канцлера Германии, председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца свидетельствует о том, что народ устал от лжи. Такой точкой зрения ч информационной службой "Вести" поделился председатель Международного совета российских немцев, экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт.
По его словам, рейтинг Мерца самый низкий среди всех политиков как в Германии, так и в Европе.
Рейтинг Мерца, он о чем говорит? О том, что, ну, народ устал от лжи. 80% против него как канцлера. И это самый низкий уровень, наверное, всех политиков, которые были за все это время у власти, не только в Германии, наверное, но и в Европе. Ну, то есть вот у нас на глазах происходит крах вот этой системы, которую здесь называют демократической системойзаявил Гердт
Ранее сообщалось, что по итогам опроса, проведенного социологическим институтом INSA, Мерц впервые опустился на последнее место в рейтинге популярности политиков Германии.