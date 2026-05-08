Москва8 маяВести.Фридрих Мерц является самым худшим канцлером за всю историю послевоенной Германии. Такое мнение ИС "Вести" высказал экс-депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", председатель Международного народного совета российских немцев Вальдемар Гердт.
По его словам, Мерц пришел к власти путем манипуляций и подкупа.
То, что творит верхушка Германии, поддерживает на сегодняшний день только 15 процентов населения … Он самый худший канцлер за всю историю, я не знаю, может быть, и в мире, но за всю историю послевоенной Германии [точно]… И то, что они нагнетают и говорят против России, по моему ощущению, оно никакого отношения к России не имеет. Они просто пытаются оправдать свой этот шабаш, который они устроили. Они же разрушили экономику, образование, все. Нет ни одной сферы, которая бы еще оставалась нетронутойсказал политик
Ранее сообщалось, что Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацизма, не упомянув при этом о решающей роли в этом СССР, за что подвергся критике.