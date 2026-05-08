Москва8 мая Вести.Фридрих Мерц является самым худшим канцлером за всю историю послевоенной Германии. Такое мнение ИС "Вести" высказал экс-депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", председатель Международного народного совета российских немцев Вальдемар Гердт.

По его словам, Мерц пришел к власти путем манипуляций и подкупа.

То, что творит верхушка Германии, поддерживает на сегодняшний день только 15 процентов населения … Он самый худший канцлер за всю историю, я не знаю, может быть, и в мире, но за всю историю послевоенной Германии [точно]… И то, что они нагнетают и говорят против России, по моему ощущению, оно никакого отношения к России не имеет. Они просто пытаются оправдать свой этот шабаш, который они устроили. Они же разрушили экономику, образование, все. Нет ни одной сферы, которая бы еще оставалась нетронутой