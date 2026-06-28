Москва28 июнВести.Падение рейтинга канцлера Германии Фридриха Мерца является беспрецедентным. Такое заявление сделал глава социологического института Forsa Манфред Гюлльнер в беседе с изданием Tagesspiegel.
По мнению Гюлльнера, на должности канцлера Мерц допускает много ошибок, не прислушивается к людям и, предположительно, к советникам тоже.
Обвал [рейтинга] Мерца беспрецедентензаявил Гюлльнер
Вместе с тем он сказал, что нынешний канцлер Германии изначально не был популярен среди избирателей, "уже в 2002 году его считали несимпатичным". Эксперт добавил, что Мерц никогда не пользовался поддержкой у женщин, молодых людей и жителей Восточной Германии.
Социолог считает, что, когда в 2025 году Мерц проводил крайне неудачную кампанию на выборах в бундестаг, ему надо было фокусироваться не на миграционных проблемах, а экономике.
В начале июня СМИ сообщили, что уровень недовольства немцев канцлером ФРГ достиг рекордной отметки. Согласно этим данным, лишь 15% респондентов все еще удовлетворены работой Мерца.