Немецкий социолог о рейтингах Мерца: его еще в 2002 году считали несимпатичным Глава Forsa Гюлльнер назвал падение рейтинга Мерца беспрецедентным

Москва28 июн Вести.Падение рейтинга канцлера Германии Фридриха Мерца является беспрецедентным. Такое заявление сделал глава социологического института Forsa Манфред Гюлльнер в беседе с изданием Tagesspiegel.

По мнению Гюлльнера, на должности канцлера Мерц допускает много ошибок, не прислушивается к людям и, предположительно, к советникам тоже.

Обвал [рейтинга] Мерца беспрецедентен заявил Гюлльнер

Вместе с тем он сказал, что нынешний канцлер Германии изначально не был популярен среди избирателей, "уже в 2002 году его считали несимпатичным". Эксперт добавил, что Мерц никогда не пользовался поддержкой у женщин, молодых людей и жителей Восточной Германии.

Социолог считает, что, когда в 2025 году Мерц проводил крайне неудачную кампанию на выборах в бундестаг, ему надо было фокусироваться не на миграционных проблемах, а экономике.

В начале июня СМИ сообщили, что уровень недовольства немцев канцлером ФРГ достиг рекордной отметки. Согласно этим данным, лишь 15% респондентов все еще удовлетворены работой Мерца.