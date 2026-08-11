Bild: Мерц снова занял последнее место в рейтинге популярности политиков в ФРГ

Мерц вновь занял последнюю строчку в рейтинге популярности немецких политиков Bild: Мерц снова занял последнее место в рейтинге популярности политиков в ФРГ

Москва11 авг Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц вновь опустился на последнюю строчку в рейтинге популярности немецких политиков. Он набрал всего 2,6 балла из десяти, говорится в результатах социологического опроса INSA для издания Bild.

Мерц теряет свою популярность последние полгода. В июле он ненадолго поднялся на 19 место из 20 и обошел только Йенса Шпана, уже подавшего в тот момент в отставку с должности главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге из-за скандала с суррогатным материнством.

Также опрос показал, что самыми непопулярными политиками в ФРГ являются министр экономики Катарина Райхе, набравшая 3,2 балла по десятибалльной шкале, и сопредседатель СДПГ и глава Минтруда Бербель Бас – 3,4 балла.

На первых позициях в рейтинге последние несколько недель неизменно находятся глава Минобороны Борис Писториус (4,9 балла), премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир (4,4 балла) и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (4,2 балла).

Опрос проходил с 7 по 10 августа, в нем приняли участие 2010 человек.

Ранее депутат Бундестага XX созыва Евгений Шмидт в беседе с ИС "Вести" предположил, что Мерцу предложат добровольно уйти в отставку, или ему будет объявлен бойкот внутри партии.