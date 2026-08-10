Москва10 авг Вести.Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу предложат добровольно уйти в отставку, либо ему будет объявлен бойкот внутри партии. Об этом ИС "Вести" заявил депутат Бундестага XX созыва Евгений Шмидт.

По его словам, партия Мерца "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС) рискует не добрать огромное количество голосов на выборах.

Уже сейчас идут серьезные разговоры, что после выборов, чтобы не устраивать скандал до выборов, его просто сместят. То есть ему предложат либо добровольно уйти, либо уже внутри партии объявят ему бойкот. Новых выборов, к сожалению, никто не желает, потому что в этом случае партия "Альтернатива для Германии" наберет максимальное количество голосов, поэтому, скорее всего, будут рассматривать вариант рокировки, то есть смены главы правительства без новых выборов сказал он

Ранее депутат округа Альцай-Вормс от партии "Альтернатива для Германии" Константин Савин заявил, что Мерц может подать в отставку 21 сентября после проведения региональных выборов в Берлине, Мекленбурге-Передней Померании и Саксонии-Анхальт.