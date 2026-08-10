Москва10 авг Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц может подать в отставку 21 сентября после проведения региональных выборов в Берлине, Мекленбурге-Передней Померании и Саксонии-Анхальт. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал районный депутат округа Альцай-Вормс от партии "Альтернатива для Германии" Константин Савин.

По его словам, на сегодняшний день политическая партия Христианско-демократический союз (ХДС) теряет свои позиции, что следует из опросов общественного мнения.

Ходят слухи, что после 21 сентября может быть поставлен вопрос о его отставке. Почему 21 сентября? Потому что еще дополнительно, еще дальнейшие выборы: Мекленбург-Передняя Померания и в палату Берлина будут тоже выборы 20 сентября… Но если в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании выборы для партии христианских демократов обернутся крахом, то встанет вопрос о доверии к правлению канцлера Мерца сказал политик

Ранее сообщалось, что около 10 тысяч человек приняли участие в митинге в саксонском городе Плауэн на востоке Германии, где они выступили с требованием отставки правительства канцлера Фридриха Мерца.