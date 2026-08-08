Митинг в поддержку отставки правительства Мерца проходит в Плауэне

Тысячи жителей города Плауэн потребовали отставки кабмина Мерца Митинг в поддержку отставки правительства Мерца проходит в Плауэне

Москва8 авг Вести.Около 10 тыс. человек приняли участие в митинге в саксонском городе Плауэн на востоке Германии. Они выступили с требованием отставки правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет агентство DPA.

Организатором демонстрации выступило общественное движение Projekt M1llion.

Много людей вышли на демонстрацию против правительства ФРГ, требуя его отставки говорится в публикации

Кроме того, они настаивают на проведении досрочных выборов, снижения платы за электричество и газ, реформы общественно-правового телерадиовещания, а также требуют немедленной высылки "всех осужденных, совершивших преступления нелегальных мигрантов".

В то же время в городе прошли контрдемонстрации – в поддержку демократии и толерантности.