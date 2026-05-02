Профсоюз: в демонстрациях в Германии 1 мая участвовали 360 тысяч человек

В первомайских демонстрациях в Германии участвовали 360 тысяч человек Профсоюз: в демонстрациях в Германии 1 мая участвовали 360 тысяч человек

Москва2 мая Вести.В демонстрациях в Германии, приуроченных к Первомаю, приняли участие более 360 тыс. человек, сообщает Объединение немецких профсоюзов (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB).

Уже два года жители Германии переживают экономический кризис, который приводит к потере десятков тысяч рабочих мест, отмечают профсоюзы.

Под девизом "Сначала наши рабочие места, потом ваша прибыль" 1 мая в 413 мероприятиях и митингах, проведенных Немецкой конфедерацией профсоюзов, приняли участие 366 710 человек отмечает Объединение немецких профсоюзов

Глава DGB Ясмин Фахими осудила попытки некоторых работодателей и политиков переложить ответственность за кризис в стране на обычных рабочих.

Фахими раскритиковала предложение об отмене восьмичасового рабочего дня и сокращении пенсионных выплат, которые установлены законом.

Отмена законов о рабочем времени не делает работу более продуктивной, а лишь менее здоровой и более нестабильной. Я могу лишь предупредить политиков: любой, кто посягает на уровень пенсионной безопасности, рискует спровоцировать крупный общественный конфликт заявила Фахими

Между тем демонстранты несли плакаты с антимилитаристскими символами и призывами, выкрикивали различные лозунги и пели песни.

Кроме того, демонстранты передали в канцелярию правительства петицию об отставке канцлера Фридриха Мерца. Петицию подписали более 125 тыс. человек.

Мерц впервые опустился на последнее место в рейтинге популярности политиков Германии.