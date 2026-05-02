Москва2 маяВести.В демонстрациях в Германии, приуроченных к Первомаю, приняли участие более 360 тыс. человек, сообщает Объединение немецких профсоюзов (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB).
Уже два года жители Германии переживают экономический кризис, который приводит к потере десятков тысяч рабочих мест, отмечают профсоюзы.
Под девизом "Сначала наши рабочие места, потом ваша прибыль" 1 мая в 413 мероприятиях и митингах, проведенных Немецкой конфедерацией профсоюзов, приняли участие 366 710 человекотмечает Объединение немецких профсоюзов
Глава DGB Ясмин Фахими осудила попытки некоторых работодателей и политиков переложить ответственность за кризис в стране на обычных рабочих.
Фахими раскритиковала предложение об отмене восьмичасового рабочего дня и сокращении пенсионных выплат, которые установлены законом.
Отмена законов о рабочем времени не делает работу более продуктивной, а лишь менее здоровой и более нестабильной. Я могу лишь предупредить политиков: любой, кто посягает на уровень пенсионной безопасности, рискует спровоцировать крупный общественный конфликтзаявила Фахими
Между тем демонстранты несли плакаты с антимилитаристскими символами и призывами, выкрикивали различные лозунги и пели песни.
Кроме того, демонстранты передали в канцелярию правительства петицию об отставке канцлера Фридриха Мерца. Петицию подписали более 125 тыс. человек.
Мерц впервые опустился на последнее место в рейтинге популярности политиков Германии.