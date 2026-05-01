Почти 12 тыс. человек вышли на акцию в защиту прав рабочих в Берлине

Около 12 тыс. человек вышли на демонстрации в Берлине Почти 12 тыс. человек вышли на акцию в защиту прав рабочих в Берлине

Москва1 мая Вести.В Берлине более 12 тыс. человек вышли 1 мая на демонстрацию в защиту прав рабочих. Об этом сообщил новостной портал rbb24 со ссылкой на объединение немецких профсоюзов (DGB).

В руках манифестанты несли транспарант с надписью "Сначала наши рабочие места, потом ваша прибыль". Одна из участниц акции заявила, что обычные сотрудники не должны расплачиваться за деловые просчеты и неудачи политиков.

Пора положить конец уклонению от коллективных договоров, демпингу заработной платы и ужасным условиям труда! подчеркнула она

Газета Berliner Zeitung пишет, что 1 мая проходит спокойно. Серьезных инцидентов не зафиксировано. По данным полиции, в настоящее время в парках столицы находится около 10 000 человек. В связи с многочисленными демонстрациями около 5300 полицейских будут развернуты по всему городу. В Берлине традиционная "Революционная первомайская демонстрация" начнется в 18:00.