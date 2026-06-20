Участники антивоенного шествия в Берлине призвали к миру с Россией

На антивоенной демонстрации в Берлине прозвучал призыв к миру с Россией Участники антивоенного шествия в Берлине призвали к миру с Россией

Москва20 июн Вести.Участники антивоенной акции в Берлине пронесли по центру города плакаты с лозунгами "Наша страна желает мира" и "Против агрессивной политики в отношении России", тем самым они выразили недовольство курсом на милитаризацию Европы, передает РИА Новости.

Демонстрация приурочена к 85-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР.

Уточняется, что участники акции выступили против исторического реваншизма, связанного с пересмотром итогов Второй Мировой войны.

Мероприятие организовали в рамках широкой общественной инициативы, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в первомайских демонстрациях в Германии участвовали 360 тысяч человек.