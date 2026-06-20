Москва20 июнВести.Участники антивоенной акции в Берлине пронесли по центру города плакаты с лозунгами "Наша страна желает мира" и "Против агрессивной политики в отношении России", тем самым они выразили недовольство курсом на милитаризацию Европы, передает РИА Новости.
Демонстрация приурочена к 85-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР.
Уточняется, что участники акции выступили против исторического реваншизма, связанного с пересмотром итогов Второй Мировой войны.
Мероприятие организовали в рамках широкой общественной инициативы, говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в первомайских демонстрациях в Германии участвовали 360 тысяч человек.