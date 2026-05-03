На акции в Германии звучали песни военных лет, включая "Катюшу" и "День Победы" Акция "Бессмертный полк" прошла в городе Франкфурт-на-Майне

Москва3 мая Вести.В минувшие выходные на юго-западе Германии состоялось шествие в память о героях Второй мировой войны. Как сообщают организаторы, участники акции, в основном из числа русскоязычных жителей Германии, собрались в центре города на площади Опернплатц.

Колонна памяти проследовала по запланированному маршруту: люди прошли маршем по центральным улицам до исторической площади Ремерберг. Собравшиеся несли в руках портреты родственников-фронтовиков, тружеников тыла и узников концлагерей.

Сообщается, что многие пришли на акцию с российскими и советскими флагами, а также флагами других республик. Памятное мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов в память о павших в годы Великой Отечественной войны.