Немецкий политик на русском языке в Берлине попросил прощения за фашизм

Москва9 мая Вести.Немецкий писатель и политический активист Томас Нимайер принес извинения за войну и фашизм на русском языке. Заявления было сделано в ходе берлинской акции, посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие прошло у памятника советским воинам-освободителям в Тиргартене. Участники собрались с знаменами советских фронтов и георгиевскими лентами, чтобы возложить цветы к мемориалу.

Я прошу прощения за фашизм и войну. Для нас, немцев, это не день капитуляции, а день освобождения от фашизма. Кто сегодня 9 Мая не празднует, тот проиграл. Спасибо Советскому Союзу, спасибо России обратился Нимайер к собравшимся на русском языке

Немецкие власти при этом запрещают использование символов Победы. В частности, запрет действует на советскую и российскую символику, в том числе на демонстрацию георгиевских ленточек.