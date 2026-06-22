Посол Нечаев: многие немцы хотели бы восстановить отношения с РФ

Посол РФ в Германии рассказал, как многие немцы относятся к России Посол Нечаев: многие немцы хотели бы восстановить отношения с РФ

Москва22 июн Вести.Преимущественная часть населения Германии не желает конфронтации с Россией. Об этом заявил ИС "Вести" посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

По его словам, многие немцы призывают Берлин восстановить двусторонние связи с Москвой.

Люди не хотят, в отличие от многих западных политиков, конфронтации с нашей страной. Они вспоминают о добрых годах сотрудничества, партнерства, взаимовыгодной кооперации и хотели бы эти мосты восстановить сказал посол

22 июня на Кипре, в Болгарии, в Германии прошла акция "Свеча памяти". В берлинском Трептов-парке у мемориала советскому воину-освободителю собрались представители немецкой общественности и российские дипломаты. Сотрудники дипмиссии также посетили отреставрированное захоронение красноармейцев в земле Бранденбург.

Ранее посол Нечаев заявил о фактическом запрете в Германии на контакты с Москвой