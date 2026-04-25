Посол России в ФРГ: мы готовы к диалогу, но никому навязываться не собираемся

Посол России в ФРГ сообщил о внешнеполитических перспективах России Посол России в ФРГ: мы готовы к диалогу, но никому навязываться не собираемся

Москва25 апр Вести.Россия готова к возобновлению сотрудничества с ФРГ, но никому навязываться не собирается. Об этом посол РФ в Германии Сергей Нечаев сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Он уточнил, что российская сторона будет руководствоваться в первую очередь собственными национальными интересами.

Мы готовы к возобновлению сотрудничества, никому навязываться мы не собираемся. Но если с германской стороны будет проявлена добрая воля, конструктивный подход и стремление к диалогу, к полноправному, конструктивному диалогу на равных, я думаю, что эта рука не будет отторгнута сказал дипломат

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров вспомнил анекдот об армянском радио, рассуждая об искусстве российской дипломатии.