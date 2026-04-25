Лавров рассказал анекдот, отвечая на вопрос об искусстве дипломатии Лавров рассказал об искусстве дипломатии с помощью анекдота

Москва25 апр Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров вспомнил анекдот об армянском радио, рассуждая об искусстве российской дипломатии. Его слова передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что задача дипломатии заключается в отстаивании национальных интересов при уважении интересов порядочных партнеров.

Армянское радио спросили: "Что такое дипломатия?". Они ответили, что есть несколько вариантов, но самый приличный: дипломатия - это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие сказал Лавров

Ранее он отметил, что страны коллективного Запада стремятся доминировать любыми способами. Он также подчеркнул, что они используют Украину как "наконечник" в открытой войне с Россией.