Посол Нечаев: на поддержание контактов с РФ в ФРГ фактически наложен запрет

Посол Нечаев заявил о фактическом запрете в Германии на контакты с Москвой Посол Нечаев: на поддержание контактов с РФ в ФРГ фактически наложен запрет

Москва22 июн Вести.В Германии фактически наложен запрет на поддержание официальных контактов между Москвой и Берлином. Сейчас сохраняются каналы технической коммуникации, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

В беседе с "Известиями" дипломат отметил, что после начала спецоперации на Украине Берлин "сделал выбор в пользу конфронтации" и стал инициатором разрушения российско-германских связей, которые выстраивались долгие годы.

На поддержание официальных контактов, по сути, наложен запрет. Сохраняются каналы технической коммуникации для решения практических вопросов, связанных с функционированием и охраной диппредставительств, консульским обслуживанием граждан и прочего добавил Нечаев

Посол также рассказал, что здание МИД Германии посещает в основном из-за взаимных демаршей, и такая реальность Россию "не радует". Однако, подчеркнул собеседник издания, Москва по-прежнему открыта для тех, кто заинтересован в конструктивном сотрудничестве.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) от немецкой партии BSW (бывшая партия "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость") Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что Европейский союз (ЕС) и Россия должны возобновить диалог. По его словам, Брюссель должен установить стабильность в Европе, если собирается "хоть как-то влиять на мир".