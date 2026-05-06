Москва6 маяВести.Антироссийский курс Берлина больнее всего бьет по самой Германии, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью РИА Новости.
Так, промышленное производство в Германии сокращается уже пятый год подряд, отметил посол.
Курс Берлина на подрыв экономического, промышленного, научного и военного потенциала России болезненно отражается в первую очередь на самой Германииприводит РИА Новости слова Нечаева
Перспективы восстановления экономики Германии после затянувшейся рецессии остаются под большим вопросом. Попытки изолировать Россию обернулись для Германии потерей платежеспособного российского рынка и богатой ресурсной базы, подчеркнул Нечаев. А ведь именно эти факторы обеспечивали на протяжении десятилетий основу конкурентоспособности и благополучия Германии.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предрек значительное падение объемов промпроизводства в Германии из-за отказа от российских энергоносителей.