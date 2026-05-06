Посол России: антироссийский курс Берлина больнее всего бьет по самой Германии

Посол России: антироссийский курс Берлина наносит ущерб самой Германии Посол России: антироссийский курс Берлина больнее всего бьет по самой Германии

Москва6 мая Вести.Антироссийский курс Берлина больнее всего бьет по самой Германии, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью РИА Новости.

Так, промышленное производство в Германии сокращается уже пятый год подряд, отметил посол.

Курс Берлина на подрыв экономического, промышленного, научного и военного потенциала России болезненно отражается в первую очередь на самой Германии приводит РИА Новости слова Нечаева

Перспективы восстановления экономики Германии после затянувшейся рецессии остаются под большим вопросом. Попытки изолировать Россию обернулись для Германии потерей платежеспособного российского рынка и богатой ресурсной базы, подчеркнул Нечаев. А ведь именно эти факторы обеспечивали на протяжении десятилетий основу конкурентоспособности и благополучия Германии.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предрек значительное падение объемов промпроизводства в Германии из-за отказа от российских энергоносителей.