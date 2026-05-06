Москва6 мая Вести.Бизнес в Германии признает бесперспективность антироссийской политики, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью РИА Новости.

Представители делового сообщества - реальной движущей силы германской экономики - признают бесперспективность и пагубность такой политики приводит РИА Новости слова Нечаева

Курс Берлина на подрыв экономического, промышленного, научного и военного потенциала России болезненно отражается на самой Германии, промышленное производство которой сокращается уже пятый год подряд, уточнил Нечаев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц за год окончательно обнулил десятки лет развития страны.

Володин напомнил, что именно Германия является лидером среди стран Европы, откуда люди переезжают в Россию. Это вполне объяснимо, так как в стране сокращают социальные выплаты и пособия, а также закрывают производства, из-за чего экономика теряет рабочие места.