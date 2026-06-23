Москва23 июнВести.Милитаристский курс Берлина на создание ведущей армии в Европе в сочетании с отказом от ранее взятых мирных обязательств напоминает реваншизм. Такое мнение высказал в беседе с "Известиями" заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Устремления, которые сформулированы уже официально как политика Германии (о том, что это будет ведущая военная армия в Европе), - все это сильно попахивает реваншизмомсказал замглавы МИД РФ
По мнению дипломата, на сегодняшний день милитаристская политика ФРГ радикально пересматривает сами основы, на которых было построено и объединено современное немецкое государство. В частности, вторая статья Московского договора от 12 сентября 1990 года юридически зафиксировала обязательство Германии, что с ее земли будет "исходить только мир".
Все это сейчас радикальным образом пересматривают. Говорят о том, что "все, мы уже никому не должны, начался новый этап, Германия за все заплатилаподчеркнул Грушко
По словам замминистра, подобные настроения грозят очень серьезными последствиями не только для европейской безопасности, но и для соседей Германии, которые пока хранят молчание.
Ранее Грушко говорил, что страны НАТО и Евросоюза ведут реальную подготовку к возможному военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года. Их главная задача, по словам дипломата, состоит в том, чтобы добиться стратегического поражения Москвы.
В свою очередь, основательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт назвала скандалом стирание в ФРГ памяти о нападении нацистской Германии на СССР. По ее мнению, столь недостойная политика памяти соответствует нынешнему немецкому духу времени, когда жителей Германии готовят к новому конфликту с Россией. Политик подчеркнула, что День памяти и скорби должен служить напоминанием о том, что подобная агрессия не должна повториться.