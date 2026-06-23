Москва23 июн Вести.Милитаристский курс Берлина на создание ведущей армии в Европе в сочетании с отказом от ранее взятых мирных обязательств напоминает реваншизм. Такое мнение высказал в беседе с "Известиями" заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Устремления, которые сформулированы уже официально как политика Германии (о том, что это будет ведущая военная армия в Европе), - все это сильно попахивает реваншизмом сказал замглавы МИД РФ

По мнению дипломата, на сегодняшний день милитаристская политика ФРГ радикально пересматривает сами основы, на которых было построено и объединено современное немецкое государство. В частности, вторая статья Московского договора от 12 сентября 1990 года юридически зафиксировала обязательство Германии, что с ее земли будет "исходить только мир".

Все это сейчас радикальным образом пересматривают. Говорят о том, что "все, мы уже никому не должны, начался новый этап, Германия за все заплатила подчеркнул Грушко

По словам замминистра, подобные настроения грозят очень серьезными последствиями не только для европейской безопасности, но и для соседей Германии, которые пока хранят молчание.

Ранее Грушко говорил, что страны НАТО и Евросоюза ведут реальную подготовку к возможному военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года. Их главная задача, по словам дипломата, состоит в том, чтобы добиться стратегического поражения Москвы.

В свою очередь, основательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт назвала скандалом стирание в ФРГ памяти о нападении нацистской Германии на СССР. По ее мнению, столь недостойная политика памяти соответствует нынешнему немецкому духу времени, когда жителей Германии готовят к новому конфликту с Россией. Политик подчеркнула, что День памяти и скорби должен служить напоминанием о том, что подобная агрессия не должна повториться.