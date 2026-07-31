Москва31 июлВести.Нежелание европейских стран реагировать на милитаризацию Германии является "молчанием ягнят", заметил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, подобный курс ФРГ известен России и "не является секретом".
Поразительно то, что на этот счет молчит Европа. Такое молчание ягнятсказал журналистам Грушко
Он также подчеркнул, что Москва будет соответствующим образом корректировать свои планы – и военно-политические, и планы военного строительства.
Кроме того, Грушко высказал мнение, что Европа в открытую готовится к войне с Россией. Он уверен, что европейские страны этого не скрывают.