Москва22 июнВести.Стирание в ФРГ памяти о нападении нацистской Германии на СССР является скандалом, заявила основательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт.
По ее словам, такая недостойная политика памяти соответствует новому немецкому духу времени, который готовит жителей страны к новому конфликту с Россией.
В этот день 85 лет назад с нападения гитлеровской Германии началась война против Советского Союза. … Это скандал, что в Германии этот день все больше и больше стирается из общественной памятинаписала Вагенкнехт в соцсети X
Политик подчеркнула, что День памяти и скорби должен служить напоминанием о том, что подобная агрессия не должна повториться.
В России 22 июня, в День памяти и скорби, ежегодно вспоминают жертв нацистской агрессии. Эта дата связана с началом Великой Отечественной войны – одной из самых трагических страниц в истории страны, унесшей жизни около 27 миллионов советских людей.
17 июня Вагенкнехт заявила, что немецкое общественное телевещание полностью занято поджигателями войны, в то время как их противникам не дают возможности высказаться публично.