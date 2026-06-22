В ФРГ раскритиковали стирание памяти о нападении нацистской Германии на СССР Вагенкнехт: стирание памяти о нападении нацистской Германии на СССР – скандал

Москва22 июн Вести.Стирание в ФРГ памяти о нападении нацистской Германии на СССР является скандалом, заявила основательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт.

По ее словам, такая недостойная политика памяти соответствует новому немецкому духу времени, который готовит жителей страны к новому конфликту с Россией.

В этот день 85 лет назад с нападения гитлеровской Германии началась война против Советского Союза. … Это скандал, что в Германии этот день все больше и больше стирается из общественной памяти написала Вагенкнехт в соцсети X

Политик подчеркнула, что День памяти и скорби должен служить напоминанием о том, что подобная агрессия не должна повториться.

В России 22 июня, в День памяти и скорби, ежегодно вспоминают жертв нацистской агрессии. Эта дата связана с началом Великой Отечественной войны – одной из самых трагических страниц в истории страны, унесшей жизни около 27 миллионов советских людей.

17 июня Вагенкнехт заявила, что немецкое общественное телевещание полностью занято поджигателями войны, в то время как их противникам не дают возможности высказаться публично.