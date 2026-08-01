Москва1 авгВести.Активисты в центре Берлина проводят массовую демонстрацию в поддержку дипломатии и мира и против военных поставок на Украину, пишет ТАСС. Участники акции требуют немедленной смены курса германской внешней политики и политики безопасности.
Организатором демонстрации стал альянс "Нас много". Собравшиеся у Бранденбургских ворот демонстранты держат в руках голубые флаги с голубем мира, часть из них пришли с российским триколором.
Активисты выступают за прекращение поставок вооружения Украине, требуют остановить поддержку ее правительства, а также правительства Израиля, призывают решать конфликты посредством дипломатии.
После митинга у Бранденбургских ворот участники акции пройдут маршем до площади Александерплац и вернутся обратно.