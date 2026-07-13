BZ: Грета Тунберг и 40 активистов приклеили себя перед входом в офис Rheinmetall

Грета Тунберг приклеила себя к асфальту у офиса Rheinmetall в Берлине BZ: Грета Тунберг и 40 активистов приклеили себя перед входом в офис Rheinmetall

Москва13 июл Вести.Акцию протеста в самом центре Берлина у Бранденбургских ворот на Паризер-плац устроили шведская активистка Грета Тунберг и группа Peacefully against Genocide. У офиса концерна Rheinmetall они протестовали против деятельности оборонного завода в берлинском районе Веддинг, против использования германского оружия в конфликтах по всему миру и против действий Израиля в секторе Газа.

Более четырех десятков активистов приклеили себя к асфальту у входа в офис Rheinmetall на Эбертштрассе. На улице образовался затор, сообщает Berliner Zeitung.

Пробку на Эбертштрассе вызвали собравшиеся у одного из входов в офис оборонного концерна Rheinmetall четыре десятка активистов, которые приклеили себя к дорожному покрытию отмечает издание

Берлинская полиция привлекла 70 полицейских, чтобы освободить проезд для движения. По полицейским данным, сотрудники полиции германской столицы аккуратно отлепляли протестующих от асфальта и постепенно восстановили движение по перекрытой в ходе акции протеста улицы.

Ранее стало известно, что против Греты Тунберг в Финляндии возбудили уголовное дело. Ее обвинили в создании препятствий для работы финских правоохранительных органов, сообщает газета Helsingin Sanomat. В ноябре 2025 года экоактивисты вместе с Гретой Тунберг окрасили воду в венецианских каналах в зеленый цвет. За эту акцию въезд в Венецию для Тунберг теперь закрыт.