В акциях протеста против съезда АдГ в Эрфурте приняли участие 30 тысяч человек

На улицы Эрфурта вышли десятки тысяч человек, выступавших против съезда АдГ В акциях протеста против съезда АдГ в Эрфурте приняли участие 30 тысяч человек

Москва4 июл Вести.Против проведения в Эрфурте федерального съезда "Альтернативы для Германии" (АдГ/AfD) выступили более 30 тысяч человек. Они участвовали в митингах протеста, демонстрациях и сидячих забастовках.

Двухдневный съезд правой оппозиционной партии Германии проходит 4 и 5 июля в выставочном центре Эрфурта. Перед его зданием в субботу вечером собралось до 15 тысяч человек.

Отмечаются небольшие стычки протестующих с полицией, которой пришлось применять слезоточивый газ против особо агрессивных демонстрантов сообщает DPA

Хулиганы напали на нескольких представителей СМИ. После нападения один из журналистов госпитализирован. Полиция заверила, что все нападения будут тщательно расследованы, а виновные в них наказаны. Протестующие блокировали ряд улиц и автобан.

На съезде делегаты переизбрали на пост председателей партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель и Тино Крупаллу. Выборы пытались сорвать. Во время голосования в зале, где проходит съезд АдГ, неожиданно зазвучал "Имперский марш" из киноэпопеи "Звездные войны". Полиция с трудом обнаружила замаскированный динамик, который находился под крышей здания выставочного центра и был скрыт под облицовкой здания. В действие динамик приводился дистанционно. Он использовался, чтобы сорвать партийное мероприятие.

Несколько лет назад Алис Вайдель пытались облить в Эрфурте розовой краской.