Москва4 июлВести.Против проведения в Эрфурте федерального съезда "Альтернативы для Германии" (АдГ/AfD) выступили более 30 тысяч человек. Они участвовали в митингах протеста, демонстрациях и сидячих забастовках.
Двухдневный съезд правой оппозиционной партии Германии проходит 4 и 5 июля в выставочном центре Эрфурта. Перед его зданием в субботу вечером собралось до 15 тысяч человек.
Отмечаются небольшие стычки протестующих с полицией, которой пришлось применять слезоточивый газ против особо агрессивных демонстрантовсообщает DPA
Хулиганы напали на нескольких представителей СМИ. После нападения один из журналистов госпитализирован. Полиция заверила, что все нападения будут тщательно расследованы, а виновные в них наказаны. Протестующие блокировали ряд улиц и автобан.
На съезде делегаты переизбрали на пост председателей партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель и Тино Крупаллу. Выборы пытались сорвать. Во время голосования в зале, где проходит съезд АдГ, неожиданно зазвучал "Имперский марш" из киноэпопеи "Звездные войны". Полиция с трудом обнаружила замаскированный динамик, который находился под крышей здания выставочного центра и был скрыт под облицовкой здания. В действие динамик приводился дистанционно. Он использовался, чтобы сорвать партийное мероприятие.
Несколько лет назад Алис Вайдель пытались облить в Эрфурте розовой краской.